CNN “зацензурировал” Ангелину Мельникову на церемонии награждения олимпийской медалью

Американский телеканал CNN размыл изображение российской гимнастки Ангелины Мельниковой, транслируя церемонию награждения, где она получила бронзу. При этом вручение ей золотой медали на канале вообще не показывали.

По словам главы спортивной дирекции CNN Роберта Ковальского, речь не идёт об ошибке или техническом сбое – с сегодняшнего дня канал будет скрывать изображения как Мельниковой, так и любых других российских спортсменов, поскольку они “не должны участвовать в Олимпиаде”.

“Редакционная политика телеканала заключается в том, чтобы не обманывать своих зрителей и не демонстрировать им вещи, немыслимые с точки зрения закона, справедливости, здравого смысла… Эти люди, представители России, не имеют никакого права участвовать ни в каких соревнованиях, и то, что МОК на это закрыл глаза – я думаю, это выльется в расследования, санкции и не только”, – сказал он.

Ковальский добавил, что канал будет исходить из решения WADA о дисквалификации РФ.

“У российских спортсменов нет и не может быть медалей или побед, поскольку они принимают допинг, они дисквалифицированы и отстранены от мирового спорта. Поэтому на сайте телеканала в медальном зачёте с сегодняшнего дня эти люди не указывается. Мы не ведём трансляции с так называемыми спортсменами из России, а в тех случаях, где они попадают на пьедестал рядом с атлетами из других стран, не имея на то никакого права, мы будем применять средства размытия изображения”, – заключил представитель канала.

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