Ученые назвали способ замедлить старение организма

Ученые назвали способ, который поможет замедлить старение организма. Современным людям доступны множество методов омоложения, как физических, так и косметических.

Правильное питание и регулярные занятия спортом помогут замедлить процесс старения клеток. Так, у человека появятся дополнительные несколько лет жизни. Исследователи вывели индикатор состояния человека. Показатель может расти до 20 лет. Когда человеку исполняется 50 лет, отметка перестает меняться, но потом снова начинает увеличиваться. Индикатор растет на фоне появления различных болезней.

Значения показателя были изучены на выборке из 400 здоровых жителей РФ. По мере увеличения возраста скорость роста индикатора уменьшается. Чем старше становится тот или иной человек, тем намного больше времени ему требуется для восстановления. Старение животных организмов происходит примерно с одинаковой скоростью. В любом случае нельзя избежать смерти.

Два года назад исследователи из США заявили, что им удалось в ходе эксперимента оказать воздействие на ряд факторов старения. Исследователи хотели улучшить функционирование тимуса. Речь идет об органе иммунной системы, клетки которого со временем замещаются жировой тканью. На протяжении года девяти участникам испытания возрастом 51-64 года давали семь различных препаратов, в том числе имеющих гормон роста.

Авторы научной работы отследили, что вырос уровень Т-лимфоцитов. Параллельно было установлено, что за время проведения эксперимента испытуемые помолодели примерно на два года.

Источник: ria.ru