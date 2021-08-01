Вирусолог сомневается, что SARS-CoV-2 нашли в Китае еще в 2013 году

Комментарии по поводу теории швейцарского ученого Дидье Питте о коронавирусе дал Виктор Ларичев. По словам вирусолога, то, что SARS-CoV-2 нашли в Китае еще в 2013 году, маловероятно.

Эксперт, который является изобретателем формулы антисептика для рук, убежден, что вирус обнаружили восемь лет назад в тысяче километров от Ухани. В одном из интервью он отметил, что все экземпляры SARS-CoV-2 и диссертации на эту тему исчезли. Однако Виктор Ларичев считает, что это невозможно, так как исследователи из Китая тогда работали в тандеме с коллегами из других стран.

Вирусолог подчеркнул, что коронавирусы научному миру известны давно. Просто получилось так, что именно китайские исследователи их обнаружили первыми. О сокрытии информации по поводу COVID-19 говорить сложно, поскольку в лаборатории Уханя также работали и исследователи из США. Виктор Ларичев убежден, что вирус, который привел к пандемии, оказался в человеческой популяции благодаря животным и природе.

Вирусолог напомнил, что все ведущие лаборатории мира постоянно занимаются мониторингом окружающей среды на предмет обнаружения новых инфекции. Особое внимание они уделяют летучим мышам, которые являются переносчиками многих вирусов.

Источник: govoritmoskva.ru