Герой России Андрей Богатов прокомментировал заявление Нарышкина об иностранных провокациях на выборах в ГД

“Попытки провокаций были и ещё не раз будут. Россия, безусловно, выдержит и пресечет любые нападки на стабильность внутри страны”, – заявил Богатов.

Также он выразил сожаление в связи с тем, что у недоброжелателей из-за границы часто находятся союзники внутри российского государства.

Директор Службы внешней Разведки Сергей Нарышкин рассказал в программе “Соловьев Live” о готовящихся со стороны западных стран провокациях на российских выборах в 2021 и в 2024 годах.