 

Участник Ironman поблагодарил Путина за приглашение на “железную” гонку

01.08.2021, 18:44, Разное
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“Никто не может организовать эти соревнования с таким размахом и так профессионально, так как это сделали мы”, – сказал спортсмен.

Он выразил благодарность президенту России. Немчик отметил, что глава российского государства – большой поклонник спорта.

“Надеюсь, увидимся в следующем году!” – добавил Немчик и сказал “спасибо большое!” по-русски.

Марек Немчик – легенда триатлона. Он принимал участие в более чем 100 соревнованиях Ironman. Также спортсмен написал научный труд о способностях к спорту у детей на основании данных ДНК.

Ранее президент России поприветствовал участников и организаторов Ironman. Он выразил надежду, что этот турнир повысит популярность триатлона в нашей стране.



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