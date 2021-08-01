Мнение: Свидетельства о прохождении курса “Психоалхимия. Разморозка”

На моем сайте появился список людей, которые получили свидетельства об успешном прохождении курса “Психоалхимия. Разморозка”.

Здесь.

Список представлен в алфавитном порядке.

Скачать свидетельства можно по ссылке.

Тестирования по курсу “Психоалхимия. Разморозка” начались в январе 2018 года.

За три с половиной года было 24 теста и 1 финальное испытание.

Свидетельства по итогам первого цикла курса получили почти 50 человек.

Я ориентировалась на первые 50 мест в общей таблице, куда внесены не только сертификаты за тесты и испытание, но и рейтинг комментирования блога.

Свидетельства имеют ограниченный срок действия, три года, до августа 2024.

Потом все свидетельства нуждаются в продлении, чтобы оставаться действительными.

Знания устаревают, если не используются, если не обновляются и не пополняются.

Обучающий курс “Психоалхимия. Разморозка” будет продолжаться.

Через год будет новая аттестация и такие же свидетельства смогут получить другие участники.

Общая таблица результатов останется актуальной.

Все тестирования, которые вы проходили или пройдете, будут зачтены в общей таблице.

Баллы за комментирование я буду обновлять в таблице каждые полгода и лучшими комментаторами могут стать другие люди.

Напоминаю, что выданное свидетельство не имеет юридической силы.

Оно имеет авторитет только среди читателей моего блога, среди людей, интересующихся моей системой.

Свидетельство показывает, что вы входите в число лучших среди тех, кто изучает начала Психоалхимии.

Мы пока осваиваем начала, базовую часть, которая называется “Разморозка”.

В конце сентября я собираюсь предложить один пробный курс для более продвинутого уровня, на тему рыбалки.

Но базовый уровень мы будем продолжать изучать, поскольку даже те, кто сегодня получили свидетельства, имеют много пробелов. Все эти пробелы необходимо устранить.

Предлагаю поздравить всех, кто сегодня получил свидетельства.

И делитесь впечатлениями все, кто получили.