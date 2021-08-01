Словакия возобновила автобусное сообщение с Украиной

Восстанавливается пропуск международных автобусов, которые занимаются регулярными и нерегулярными пассажирскими перевозками.

В то же время Словакия подчеркивает, что все невакцинированные лица в возрасте от 18 лет (с некоторыми исключениями), которые въезжают в страну, подлежат самоизоляции на 14 суток. Самоизоляция прекращается, если за это время у путешествующего не обнаружились симптомы COVID-19 или если он получил отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не раньше пятого дня после прибытия на территорию Словакии.

Также словацкие пограничники напоминают о необходимости заблаговременной регистрации всех путешественников в возрасте от 12 лет на правительственном сайте.

https://www.facebook.com/DPSUkraine/posts/1976358179182587

Словакия закрыла границы и отменила железнодорожное и автобусное сообщение с Украиной в марте 2020 года из-за пандемии COVID-19. Пункты пропуска для пересечения границы пешком или на автомобиле позднее открыли, хотя часть из них из-за карантинов закрыли снова. Окончательно ограничения, касающиеся работы пунктов пропуска, отменяются с 1 августа 2021 года.

С 1 июля “Укрзалізниця” возобновила международное железнодорожное сообщение со Словакией.

Контекст:

Еврокомиссия 3 мая этого года предложила странам – членам ЕС ослабить ограничения на въезд для поездок по несущественным причинам для иностранцев, которые привиты от коронавирусной инфекции. Порядок пересечения границ страны Евросоюза определяют самостоятельно. Органы ЕС дают лишь рекомендации. Послы 27 стран – членов Европейского союза 11 июня согласились открыть границы для туристов, полностью вакцинированных от коронавирусной инфекции.

Совет Европейского союза 15 июля официально внес Украину в список стран, безопасных для путешествий.

21 июля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Словакия разрешила въезд в страну гражданам Украины, которые прошли полную вакцинацию от COVID-19.

По данным МИД Украины, границы для украинских граждан, помимо Словакии, открыли еще 13 стран Европейского союза.

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