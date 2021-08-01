 

В медальном зачете Олимпиады 2020 на второе место вышли США, Украина поднялась на 56-е место

01.08.2021, 18:00, Новости дня
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На второе место поднялись Соединенные Штаты, у них 20 золотых наград, 23 серебряные и 16 бронзовых.

Япония, которая накануне шла в медальном зачете второй с 17 наградами высшей пробы, не завоевала в воскресенье ни одного золота и опустилась на третье место.

Украина поднялась с 65-го места на 56-е. Свои позиции сборная улучшила благодаря серебряной медали Михаила Романчука в заплыве на дистанции 1500 метров вольным стилем. Украинские спортсмены также пять раз завоевывали бронзу Токио 2020.

Олимпийские медали имеют спортсмены из 76 стран.

Скриншот: olympics.com

Скриншот: olympics.com

Скриншот: olympics.com
Контекст:

Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа прошлого года, из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 год. Они проходят без зрителей с 23 июля по 8 августа. В Олимпиаде примет участие около 11 тыс. спортсменов из более чем 200 стран мира.

У Украины до 1 августа было пять олимпийских медалей, все бронзовые – в женском дзюдо, в мужском фехтовании, в стрельбе из пневматического пистолета, в заплыве на дистанции 800 метров вольным стилем и в большом теннисе.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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