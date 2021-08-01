Разведенный Dzidzio рассказал, нашел ли новую любовь

“У меня сейчас нет времени на это, у меня фильм, монтаж, концерты, альбом готовлю. Я не успеваю, ложусь спать в 2.00, встаю в 6.00”, – отметил Хома.

Артист признался, что пока весь в работе, даже не замечает, увеличилось ли внимания со стороны женщин. Также он ответил на вопрос, какой должна быть девушка, чтобы ему понравилась.

“Милая, сердцу моему милая. Я думаю это должен быть взгляд в глаза, и когда я узнаю человека своей жизни, он будет со мной”, — отметил исполнитель.

ВИДЕОВидео: Світське життя / YouTube

Контекст:

Slavia и Dzidzio поженились в 2013 году спустя 13 лет совместной жизни. Детей у супругов нет.

24 апреля 2021 года Dzidzio заявил, что они с женой больше не пара. “Мы договорились развестись”, – рассказал артист, уточнив, что около девяти месяцев живут раздельно. Детей у пары нет.

Певица, комментируя заявление мужа, призналась, что до последнего пыталась спасти брак. В марте 2021 года Slavia жаловалась, что муж уделяет ей мало времени, но не говорила о том, что они расстались.

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