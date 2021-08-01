 

Фельдман призвал харьковских политиков отказаться от “грязных” политических технологий

01.08.2021, 18:00, Новости дня
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“Хочу сказать, что никаких черных технологий я не боюсь. Я шесть раз избирался народным депутатом, против меня применяли разные “черные” приемы – например, на последних выборах было выпущено целых восемь спецвыпусков газеты со всякой “грязью”, но это не помешало мне победить. Харьковчане – умные люди, и никакие черные технологии в нашем городе не работают, люди смотрят по делам, выбирают умом и сердцем”, – написал Фельдман.

Он добавил, что это понимал, в частности, предыдущий городской голова Геннадий Кернес, и массового использования “фейкового” компромата в городе не было никогда.

“Но сейчас Харьков наводнили т.н. “технологи”, которые больше ничего не умеют, кроме как распространять грязь и оскорбления. Хочу сказать им и их заказчикам: у вас все равно ничего не выйдет, такие методы не характерны для Харькова и здесь не работают. Я призываю всех харьковских политиков, народных депутатов – харьковчан, потенциальных участников будущих выборов мэра подписать договор о фейр-плей. Политическая борьба в нашем городе должна вестись исключительно честными методами, и мы не должны допустить, чтобы накануне Дня города, накануне празднования 30-й годовщины Независимости Украины Харьков терял свое лицо и скатывался к грязным разборкам”, – отметил политик.

Нардеп попросил всех, кто любит Харьков, думает о будущем города и уважает харьковчан, поддержать это предложение.

https://www.facebook.com/FeldmanAleksandr/posts/4257193837728016

Контекст:

Внеочередные выборы мэра Харькова пройдут 31 октября 2021 года. До избрания нового городского головы обязанности мэра временно исполняет секретарь горсовета Игорь Терехов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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