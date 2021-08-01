 

Гимнаст, родившийся в Украине, принес Израилю вторую в истории золотую олимпийскую медаль

01.08.2021, 18:00, Новости дня
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Долгопят показал результат 14,933 балла. Вторым стал Райдерлей Сапата из Испании (14,933), третьим – китаец Сяо Жотэн (14,766).

Долгопят победил из-за более высокой сложности упражнения.

Это вторая в истории золотая медаль сборной Израиля на Олимпиадах, первую на Играх в Афинах в 2004 году завоевал Галь Фридман в парусном спорте (класс “Мистраль”).

Контекст:

24 летний Долгопят – уроженец Днепра (Украина), он – чемпион Европы 2020 года, отмечается на сайте Игор в Токио. Кроме того, Долгопят дважды выигрывал серебряные награды на чемпионатах мира по спортивной гимнастике (2017, 2019).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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