Оказалось, что темный режим на смартфоне почти ничего не экономит

В университете Пердью решили проверить, правда ли использование темного режима на OLED-экране смартфона позволяет существенно увеличить время автономной работы устройства? А ведь именно об этом постоянно твердит реклама, распространяемая по заказу самих производителей мобильных гаджетов.

Казалось бы, все логично. Если экран темный, значит меньше подсветки и меньше расхода электроэнергии. Но проверка при помощи профессиональных тестов показала, что почти никакой экономии, на самом деле, нет!

По крайней мере, данная функция, рекламируемая как невероятное достижение, не дает ощутимых результатов при нормальном освещении, уточняют эксперты. К сожалению, с подобными вещами приходится часто встречаться в мире электроники, сетуют они.