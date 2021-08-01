Эксперты объяснили причины отсутствия оргазма у мужчин и женщин

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01.08.2021, 17:56, Разное
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Ученые рассказали об особенностях оргазма у мужчин и женщин. Эксперты также назвали причины отсутствия сексуальной разрядки у каждого из полов.
Проблемы в интимных отношениях бывают разного типа, одной же из наиболее частых является отсутствие оргазма. Она отмечается как у женщин, так и у мужчин. Эксперты в области медицины рассказали об особенностях сексуальной разрядки и причины ее отсутствия.

В первую очередь, как отмечают ученые, следует помнить, что причины такого явления не всегда очевидны. Оргазмом называют сексуальную разрядку, происходящую в результате интенсивной стимуляции как гениталий, так и других частей тела. У мужчин может наблюдаться сильное возбуждение, не всегда приводящее к разрядке. Причинами такой проблемы у сильного пола эксперту считают ряд врожденных патологий или некоторые особенности психологии индивидуума. Кроме того, привести к отсутствию возможности разрядки могут принимаемые лекарственные средства.

Ученые отмечают, что сильной половине человечества получить оргазм легче, чем женщинам. Прекрасная половина человечества утрачивает возможность к оргазму не только из-за физиологических проблем, приема медикаментов, стресса, но и вследствие страха забеременеть, недовольства своим телом. Также аноргазмия у дам возникает из-за депрессии или финансовых проблем, при старении или климаксе, а также целого ряда других факторов.

Избавиться от проблемы можно только подойдя к ней комплексно. В первую очередь следует выяснить корень проблем, только устранив причины, можно добиться возвращения оргазма в интимную жизнь.

Источник: inforeactor.ru



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