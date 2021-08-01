 

В Сети показали OnePlus 10 Pro Concept с камерой Hasselblad и Bionic Lens

01.08.2021, 17:56, Разное
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Новый флагманский смартфон в сотрудничестве с производителем оптики готовит к выходу на рынок бренд OnePlus. 10 Pro Concept оснастят камерой Hasselblad с Bionic Lens, дающей устройству ряд преимуществ.
Китайская компания OnePlus не так давно выпустила свою девятую серию флагманских смартфонов и уже объявила о намерении вывести на рынок серию T. Однако вместо OnePlus 9T, как оказалось, мир может увидеть уже десятое поколение девайса в 2022 году. Его особенностью будет, как сообщают представители корпорации, наличие фото-видео-объектива производства Hasselblad, с которой ранее было заключено соглашение о сотрудничестве.

Несмотря на то, что до выпуска грядущей новинки осталось еще много времени, в Сети уже можно увидеть концепт OnePlus 10 Pro. Рендер гаджета опубликовал YouTube-блогер Джермейн Смит, известный под никнеймом Concept LetsGoDigital. По его мнению, флагман получит AMOLED-дисплей диагональю 6,7 дюйма. Разрешение экрана составит 3216 на 1440, а частота обновления изображений – 120 Герц. Под дисплейной панелью с изогнутыми на боковинах краями аппарата может находится фронтальный объектив.

OnePlus 10 Pro Concept, созданный блогером, получил отделку из искусственной кожи. Основная камера заключена в большой круглый блок, созданный по мотивам легендарной аналоговой камерой Hasselblad 500c 1957 года. Он включает два сенсора, широкоугольный и сверхширокоугольный. Изюминкой аппарата станет объектив Hasselblad с Bionic Lens на 108 миллионов пикселей. Дополнять датчик будет мощная ксеноновая вспышка. Что из предсказанного Concept LetsGoDigital действительно будет реализовано, станет известно в 2022 году.

Источник: info-leisure.ru



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