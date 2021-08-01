Дмитрий Пучков открестился от бренда “Сталин-3000”

Популярный блогер Дмитрий Пучков, также известный как Гоблин опроверг свою причастность к бренду игрушек для взрослых “Сталин-3000”.

“Я, как человек медийный, имею множество злопыхателей. Завистливые придурки на радость тупоголовым детям пишут обо мне разного рода небылицы. Последние, в силу своей ограниченности, жадно наворачивают эти помои и просят добавки”, – отметил оню

Ранее на YouTube-канале Пучкова появился видеообзор девайса. Через несколько дней видео оказалось удалено. С чем связан подобный ход – неизвестно. Однако представитель бренда “Сталин 3000” заявил, что Пучков потребовал баснословную сумму за один ролик, в связи с этим компания прекратила сотрудничество с блогером.

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