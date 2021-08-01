Жириновский упрекнул азербайджанских чиновников в незнании принципа свободы слова

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что высоко оценивает президента Азербайджана Ильхама Алиева, а также и имеет право высказывать свое мнение.

«Мы там (в регионе Южного Кавказа) находимся, нас попросили. И я, ЛДПР против этого. Разбирайтесь сами. Поэтому какие могут быть ноты протеста?» – прокомментировал он ТАСС поданную из-за его высказываний Азербайджаном ноту.

Жириновский отметил, что много раз называл «Ильхама Алиева мудрым руководителем».

«Еще лучше был его отец Гейдар Алиев. Я хвалил и Ильхама Алиева и его отца. А если какие-то чиновники плохо соображают и решили временному поверенному вручить какую-то ноту, то они что, не знают о свободе слова?», – добавил лидер ЛДПР.

По словам Жириновского, президента США Джо «Байдена дураком называют и (экс-президента США Дональда) Трампа замордовали, голоса лишили». «И никто ноту протеста не подает. А здесь я выступаю: Баку не буду трогать, будет нота протеста. Армению трогать не буду. Вообще надо всем замолчать и хвалить их, какие они хорошие?» – заключил Жириновский.

Ранее временный поверенный в делах посольства РФ в Баку был вызван в МИД Азербайджана, где ему вручили ноту в связи с высказываниями главы ЛДПР Владимира Жириновского о стране.

В передаче на радио «Комсомольская правда» Жириновский заявил, что РФ должна вернуться на все территории Российской империи и СССР. «Южный Кавказ – это наша зона влияния», – сказал он.

Чтобы российские солдаты на погибали там, Жириновский призвал вызвать президента Азербайджана Ильхама Алиева и сказать ему один на один: «Ильхам, твой отец Гейдар Алиев был мудрым человеком, поэтому, Ильхам, у тебя будет территория, которая тебе хочется, но ни на одного русского солдата никто не имеет права даже посмотреть косо. Ты меня понял, Ильхам?»

Следом Жириновский отметил, что в Азербайджане диктатура, и если президент США Джо Байден захочет, то Алиева свергнут в течение двух недель, и спасти его может только Россия, как спасла премьера Армении Никола Пашиняна.