Шевченко покинул пост главного тренера сборной Украины по футболу

Андрей Шевченко сообщил о завершении контракта с Федерацией футбола Украины (ФФУ) и покинул пост главного тренера сборной Украины.

«Сегодня истек мой контракт с Федерацией футбола Украины, я провел пять лет с главной командой страны. Это была упорная работа, которая доказала, что мы способны играть в современный футбол. Я благодарен президенту ФФУ за предоставленную возможность поработать со сборной Украины, благодарен каждому игроку, каждому человеку кто помогал и был причастен к команде», – написал Шевченко в Instagram.

Он также поблагодарил болельщиков за поддержку и критику. «Вместе нам удалось показать, что наш футбол может быть конкурентным, результативным и интересным», – отметил он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Andriy Shevchenko (@andriyshevchenko)

Шевченко возглавлял сборную Украины с 2016 года. На ЕВРО-2020 украинская команда дошла до четвертьфинала.