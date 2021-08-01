Шевченко покинул пост главного тренера сборной Украины по футболу
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Андрей Шевченко сообщил о завершении контракта с Федерацией футбола Украины (ФФУ) и покинул пост главного тренера сборной Украины.
«Сегодня истек мой контракт с Федерацией футбола Украины, я провел пять лет с главной командой страны. Это была упорная работа, которая доказала, что мы способны играть в современный футбол. Я благодарен президенту ФФУ за предоставленную возможность поработать со сборной Украины, благодарен каждому игроку, каждому человеку кто помогал и был причастен к команде», – написал Шевченко в Instagram.
Он также поблагодарил болельщиков за поддержку и критику. «Вместе нам удалось показать, что наш футбол может быть конкурентным, результативным и интересным», – отметил он.
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Шевченко возглавлял сборную Украины с 2016 года. На ЕВРО-2020 украинская команда дошла до четвертьфинала.
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