 

В Северной Осетии туристку заподозрили в осквернении «Города мертвых»

01.08.2021, 17:44, Новости дня
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В Сети появились кадры, на которых видно, как туристка, попав внутрь склепа в архитектурно-этнографическом комплексе «Город мертвых» у селения Даргавс в Республике Северная Осетия – Алания, держит в руках останки человека и ведет себя неподобающе.

«В МВД по Северной Осетии проводится проверка в отношении девушки, в действиях которой усматриваются признаки надругательства над телами умерших. Североосетинскими полицейскими проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление личности туристки», – рассказала начальник ОИОС МВД по РСО-Алания Зарина Кочиева, информирует Рен ТВ.

На кадрах, которые появились в Сети, видно, как молодая девушка, попав внутрь склепа в архитектурно-этнографическом комплексе «Город мертвых», в руках она держит в руках останки человека и ведет себя неподобающе.

В правоохранительных органах считают, что ее действия попадают под уголовную статью «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения».

Старинный некрополь, расположенный в Даргавсе, включен в список ЮНЕСКО как объект культурного наследия. Объект стал довольно популярным местом для туристов. В 18 веке на территории Северной Осетии случилась вспышка чумы. Умерших от этой болезни хоронили в «Городе мертвых», а некоторые сами уходили в некрополь, когда узнавали о заражении. Местные стараются обходить это место стороной, заботясь о покое погребенных людей.

Ранее прокуратура предъявила обвинение жителю Петербурга в осквернении мемориала на Марсовом поле в центре города, ему грозит до трех месяцев ареста.  



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