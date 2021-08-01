Владелице фитнес-клуба предъявили обвинение из-за смерти дочери Конкина

Владелице фитнес-клуба, в котором погибла дочь актера Владимира Конкина София, были предъявлены обвиинения, рассказала адвокат Юлия Нитченко, представляющая интересы артиста.

«На днях в деле появился обвиняемый. Владелице клуба, в бассейне которого нашли Софию, Анне Андриановой, было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть человека»). Басманный суд назначил ей меру пресечения в виде запрета определенных действий. Вину она не признает», – рассказала адвокат ТАСС.

Нитченко отметил, что после смерти Конкиной проверялась версия о ее умышленном убийстве, но она не подтвердилась. В настоящее время по делу проходит экспертиза, в ходе которой будет установлено, насколько своевременными и грамотными были действия медиков, пытавшихся спасти жизнь дочери артиста. В рамках уголовного дела заявлен гражданский иск с требованием возместить ущерб в размере 11 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что 32-летнюю дочь актера Софию Конкину 22 сентября нашли в фитнес-центре на дне бассейна. Ее доставили в больницу с предварительным диагнозом «утопление». Спасти девушку не удалось.

На ее теле не было найдено следов травм. По информации СМИ, вскрытие не подтвердило, что женщина погибла в результате несчастного случая. Следственный комитет возбудил уголовное дело.