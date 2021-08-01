Лидеры фракций в Госдуме рассказали о своем отношении к вакцинации

Представители фракций на форуме «Территория смыслов» поделились своими взглядами относительно предстоящей выборной кампании, вакцинации, ценовой политики и поддержки молодых людей, а также рассказали о политических программах, новых инициативах и истории политических партий.

В Солнечногорске с участниками форума «Территория смыслов» четвертой смены «Политика: новые вызовы» встретились руководитель фракции КПРФ в Госдуме Геннадий Зюганов, руководитель фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский, член президиума Генерального совета партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Бюро Высшего совета партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов, руководитель фракции «Справедливая РФ – Патриоты – За правду» в Госдуме Сергей Миронов, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В ходе общения с участниками спикеры осветили вопросы ценовой политики, прививочной кампании и поддержки молодых людей. Сергей Неверов подчеркнул, что именно современной молодежи предстоит решить многие актуальные вопросы, поэтому политикам необходимо прибегать к помощи молодых людей.

Слушатели интересовались вопросами здравоохранения. Отвечая на вопрос участника, Геннадий Зюганов подчеркнул, что на сегодняшний день есть возможность снабдить нуждающихся людей рецептурными препаратами:

«Здравоохранение должно быть бесплатно и доступно для всех. У государства достаточно средств и ресурсов, чтобы обеспечить население всеми необходимыми лекарствами».

Лидеры фракций также поделились мнением о вакцинации против коронавируса. Владимир Жириновский выступил за обязательную вакцинацию:

«Надо привить все население мира, чтобы остановить пандемию. Этим надо заняться оперативно».

Сергей Неверов отметил, что отдельные категории людей надо вакцинировать в обязательном порядке, а Сергей Миронов заявил, что прививочная кампания необходима, но при этом она не должна идти в ущерб работе: нельзя угрожать увольнением и не выплачивать зарплату.

Сообщается, что Зюганов считает, что необходимо ориентироваться на лучшие показатели, уже достигнутые государством на определенном этапе развития. Лидер ЛДПР Жириновский призвал привлекать к политической деятельности более опытных людей. Руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов, напротив, стремится давать дорогу молодым.

«Победителями процедуры предварительного голосования в законодательные собрания и административные центры в этом году стали более пятисот сорока молодых кандидатов, которые пойдут на выборы. Более одной трети участников нашего списка представляет молодежь», – высказался Неверов.

Он также представил участников делегации партии. В этом году к «Единой России» присоединились победители конкурса «Лидеры России. Политика»: Татьяна Буцкая, Алексей Волоцков, Мария Воропаева, Олег Матвейчев и Екатерина Стенякина. На встрече с участниками в составе делегации также присутствовали Мария Бутина и Наталья Каптелинина. Все они являются кандидатами в депутаты.

Руководитель фракции «Справедливая РФ – Патриоты – За правду» Сергей Миронов заявил, что партийный состав Государственной думы не претерпит существенных изменений, однако это пойдет на благо России.

«Мой прогноз: Государственная Дума восьмого созыва будет той же самой четырехпартийной. И это элемент той самой стабильности, которой очень не хватает в нашей жизни», – рассказал он.

Спикеры уделили особое внимание теме политической грамотности молодежи. По их мнению, этим вопросом обязательно необходимо заниматься, чтобы молодые люди понимали, что происходит в стране и мире и адекватно оценивали ситуацию. Также лидеры фракций пообещали рассмотреть вопрос повышения стипендий студентов до уровня МРОТ.

Напомним, форум «Территория смыслов» проводится с 2015 года, до 2018 года он проходил во Владимирской области. С 2019 года площадкой форума стала Мастерская управления «Сенеж» в Подмосковье.