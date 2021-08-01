 

1 августа: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы

01.08.2021, 17:06, Новости дня
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В Украине в первое воскресенье августа отмечается День Воздушных сил Вооруженных сил. Праздник был учрежден в 2007 году указом тогдашнего президента Виктора Ющенко. Этот род войск был образован в 2004 году путем объединения Военно-воздушных сил Украины и Войск противовоздушной обороны Украины.

В православной традиции сегодня именины у Варлама, Григория, Дмитрия, Митрофана, Романа, Серафима, Стефана, Тихона, Евгении и Евфросинии. В католической – у Альфонса, Марии, Петра и Юстина.

Согласно народным приметам:

Если сегодня сухая погода – дождей не будет шесть недель. Если же пошел дождь, он продлится шесть недель.
Если сегодня будет сухо, осень будет сухой, и наоборот
Если слетает пух с осин, можно идти в лес собирать подосиновики.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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