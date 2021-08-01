 

Два легкоатлета стали олимпийскими чемпионами Токио 2020 в прыжках в высоту

01.08.2021, 17:06, Новости дня
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Баршим и Тамбери преодолели планку на высоте 2,37 метра, использовав одинаковое количество попыток. Но не сумели взять высоту 2,39 м.

После этого судья соревнований предложил двум спортсменам либо перепрыжку, либо разделить победу на Олимпиаде с соперником.

Баршим и Тамбери согласились на второй вариант – оба легкоатлета стали олимпийскими чемпионами Игор в Токио.

Бронзовую награду, с аналогичным результатом 2,37 м, завоевал Максим Недосеков из Беларуси – он использовал большее количество попыток.

Представитель Украины Андрей Проценко в квалификации не смог преодолеть высоту 2,28 м и в финале соревнований не выступал.

Контекст:

30-летний Баршим – двукратный чемпион мира (2017, 2019). Он серебряный (в 2016 году в Рио-де-Жанейро) и бронзовый призер Олимпиады (в 2012 году в Лондоне), отмечается на сайте Игор в Токио.

29-летний Тамбери является чемпионом мира (2016) и Европы (2019) в помещении.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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