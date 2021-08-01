 

Новый кроссовер Lexus NX второго поколения скоро появится на авторынке России

01.08.2021, 17:05, Новости дня
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Компания Lexus презентовала обновленный кроссовер Lexus NX в июне.

Разработчиками применен под капотом 2,4-литровый турбированный мотор на 279 л.с. мощности. Автомобиль приводится в движение 8-ступенчатой автоматической трансмиссией. В модификации NX 250 новинка получила 2,5-литровый бензиновый двигатель на 199 л.с. мощности. Автомобиль также имеет систему полного привода. По внешнему виду изменения коснулись тонкой рамы решетки радиатора и головной оптики.

Вместе с тем производитель анонсировал, что прием заказов на обновленный кроссовер на российском рынке начнется с 31 июля. Пока в компании не называют стоимость на комплектации паркетника в России, однако эти сведения будут озвучены в ближайшее время.



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