 

Первый серийный внедорожник Ford Bronco выставили на аукцион

01.08.2021, 17:04, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В американском аукционном доме Mecum Auctions предложили в продажу новую версию внедорожника Ford Bronco.

Специалисты констатировали, что спрос на указанную модель оказался достаточно высоким, ввиду чего планируется существенно увеличить стоимость модели, нежели анонсировали ранее. Всего планируется через аукционный дом реализовать до 100 экземпляров внедорожника Ford Bronco. Среди новинок окажется версия Ford Bronco Outer Banks, обладающая некоторыми доработками.

Также модель имеет улучшенную защиту днища. Выход с завода внедорожника состоялся несколько недель назад, тогда как первый экземпляр продали еще в феврале. За автомобиль выручили сумму в размере 1,7 млн долларов, которую передали на благотворительность.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

09.07 / Hyundai запатентовал в РФ названия электрокаров Genesis

16.11 / Во втором туре президентских выборов в Молдове победу одерживает Санду – опрос

27.10 / Если Байден проиграет, США ждёт большой пожар

02.02 / Молдавия завела против российского дипломата дело о незаконном вывозе валюты

13.04 / Новый кроссовер Toyota Crown показали на первых фото

23.04 / Рябченко: Современные реалии выражения мнений и распространения информации в интернете все чаще становятся предметом судебного разбирательства

02.08 / Газпром сократил закачку газа в ПХГ Европы

17.09 / Мэр Нью-Йорка уйдет в отпуск ради экономии. Сотрудники мэрии будут работать бесплатно по одной неделе в году

19.10 / Азербайджан обвинил Армению в попытке атаковать стратегический нефтепровод

14.09 / Тихановская сочла незаконными любые договоренности Путина и Лукашенко

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика