Первый серийный внедорожник Ford Bronco выставили на аукцион

В американском аукционном доме Mecum Auctions предложили в продажу новую версию внедорожника Ford Bronco.

Специалисты констатировали, что спрос на указанную модель оказался достаточно высоким, ввиду чего планируется существенно увеличить стоимость модели, нежели анонсировали ранее. Всего планируется через аукционный дом реализовать до 100 экземпляров внедорожника Ford Bronco. Среди новинок окажется версия Ford Bronco Outer Banks, обладающая некоторыми доработками.

Также модель имеет улучшенную защиту днища. Выход с завода внедорожника состоялся несколько недель назад, тогда как первый экземпляр продали еще в феврале. За автомобиль выручили сумму в размере 1,7 млн долларов, которую передали на благотворительность.