 

АвтоВАЗ упростит универсал LADA Granta Cross в августе 2021 года

01.08.2021, 17:04, Новости дня
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Компания «АвтоВАЗ» продолжает работу по упрощению ранее выпущенных моделей автомобилей.

В частности, очередной новинкой окажется кросс-универсал LADA Granta Cross, который избавили от лакированных ручек на дверях, тем самым оставив неокрашенные элементы. Сообщается, что данное новшество никаким образом не отразится на стоимости автомобиля. Ранее уже в прошлом месяце происходили аналогичные меры для комплектаций Comfort Light и Luxe Light, в которых исключили фирменную аудиосистему.

Вместе с тем эксперты констатировали, что в будущем данные автомобили окажутся существенно дешевле предшественника, что может положительным образом сказаться на уровне спроса на отечественном рынке.



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