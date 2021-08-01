АвтоВАЗ упростит универсал LADA Granta Cross в августе 2021 года

Компания «АвтоВАЗ» продолжает работу по упрощению ранее выпущенных моделей автомобилей.

В частности, очередной новинкой окажется кросс-универсал LADA Granta Cross, который избавили от лакированных ручек на дверях, тем самым оставив неокрашенные элементы. Сообщается, что данное новшество никаким образом не отразится на стоимости автомобиля. Ранее уже в прошлом месяце происходили аналогичные меры для комплектаций Comfort Light и Luxe Light, в которых исключили фирменную аудиосистему.

Вместе с тем эксперты констатировали, что в будущем данные автомобили окажутся существенно дешевле предшественника, что может положительным образом сказаться на уровне спроса на отечественном рынке.