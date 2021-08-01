В Японии начаты продажи первого смартфона компании Leica Leitz Phone 1

В продажу поступил первый смартфон компании Leica, Leitz Phone 1 можно приобрести в Японии. Аппарат стоимостью 1,7 тысячи рублей работает на Snapdragon 888, дополнен чипом ОЗУ на 12 гигабайт.

Рынок высоких технологий в последнее время пополнился целым рядом коллабораций с брендами оптики. Теперь же в продажу поступил первый «умный телефон» от компании Leica. Leitz Phone 1, как называется аппарат, обладает целым рядом актуальных технологий и достаточно немаленьким ценником. Однако пока приобрести новинку можно только в интернет- и розничных магазинах Softbank в Японии.

Как и следовало ожидать, основное внимание производитель уделил камере Leitz Phone 1. Ее главный датчик имеет разрешение 20,2 мегапикселя и диафрагму F/1,9, дополняет блок оригинальной круглой формы сенсор электронной стабилизации изображения, а также автофокус с 6-кратной цифровой оптимизацией. Диафрагма фронтального объектива на 12,6 миллиона пикселей соответствует F/2,3, а его угол обзора составляет 78 градусов.

Со слов гендиректора корпорации Leica Маттиаса Харша, аппарат имеет высокую продуктивность. Мощность и быстродействие Leitz Phone 1 обеспечивает однокристальную восьмиядерная мобильная платформа Snapdragon 888, работающий в паре с 12-гигабайтным чипом оперативной памяти. 6,6-дюймовый дисплей, выполненный по технологии OLED, имеет разрешение в 1260 на 2730 точек. Кроме того, устройство работает в сетях пятого поколения и оснащено модулем Wi-Fi 6. Хранить контент любого рода можно на флэш-накопителе вместительностью 256 гигабайт. «С коробки» девайс работает на одиннадцатом поколении операционной системы Android. Стоимость гаджета в Японии составляет 1,7 тысячи рублей, будет ли он продаваться за пределами Страны восходящего солнца, пока не известно.

Источник: www.ixbt.com