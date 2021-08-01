 

Собянин объяснил логику введения и отмены ограничительных мер из-за коронавируса

01.08.2021, 16:56, Разное
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По словам Сергея Собянина, решающим фактором в такие моменты становится уровень заполненности больничных коек. Он пояснил, что для борьбы с коронавирусом было мобилизовано около 23 тысяч коек. Сигналом для введения дополнительных мер в городе служит заполненность мест в больницах на 2/3. Так, в мае власти ввели локальные ограничения, которые позже были отменены с началом спада заболеваемости. Снижение ежедневного прироста новых случаев заражения позволило выводить
койки из оборота, возвращая к прежнему графику плановую медицинскую помощь.

Столичный градоначальник также заявил, что пандемия COVID-19 — это динамическая ситуация, при которой смыслом управленческой работы становится своевременный ввод и отмена ограничений. Сергей Собянин отметил, что введение новых правил посещения ресторанов и кафе, предусматривающих обязательное наличие у посетителя QR-кода, привело к резкому скачку числа вакцинированных москвичей. Кроме того, за этот период заболеваемость коронавирусом в городе снизилась в два раза.

Кроме того, по его словам, в начале июня было проведено исследование, показавшее, что в течение месяца доля случаев заражения штаммом «дельта» подскочила с 2-3 до 80%. Причина такого роста в том, что весной мало в какой стране люди массово болели “дельтой”, поэтому увидеть, как протекает в масштабе государства это заболевание было негде.



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