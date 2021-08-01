Эпидемиолог предрек РФ три года борьбы с коронавирусом

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что в ближайшие три года коронавирус в РФ не отступит.

Эксперт считает, что в ближайшее время произойдут новые вспышки COVID-19 из-за низких показателей иммунизации в стране. По его оценкам медикам станет сложнее бороться с пандемией из-за дальнейшего распространения штаммов, в том числе и «дельта», информирует РИА «Новости».

«У нас где-то 80 процентов территории имеет «дельта», есть регионы, прежде всего Дальний Восток, где «дельта» пока не доминирующая», – сказал Горелов.

Ранее Горелов заявил, что длительность заболевания коронавирусом при заражении штаммом дельта увеличилась, а инкубационный период – сократился.