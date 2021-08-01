 

Кубанский повар приготовил самый большой борщ в России

01.08.2021, 16:32, Новости дня
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Кубанский повар Владимир Землянов сварил 1101 литр борща, он попал в Книгу рекордов России, в будущем он готов побить собственный рекорд.

Как информирует пресс-служба на сайте администрации Краснодарского края, самый большой Кубанский борщ в РФ сварили в этнокомплексе «Атамань». Шеф-повар планировал приготовить 700 литров традиционного блюда строго по старинному рецепту, но в итоге сварил 1101 литр.

«Мы приготовили борщ исключительно из кубанских продуктов. Большую часть из них купили на рынке. Я – коренной житель Краснодарского края, и могу со стопроцентной уверенностью утверждать, что на Кубани борщевой набор самый доступный», – рассказал Землянов.

Отмечается, что результат внесен в Книгу рекордов России. Повар не отрицает, что в будущем, возможно, решится на то, чтобы побить свой собственный рекорд.

Для приготовления 1101 литра борща команде потребовалось по 80 кг местного лука и моркови, 120 кг картофеля, 100 кг мяса, 100 кг свежей капусты, 80 кг свеклы, 25 кг помидоров, 50 кг томатной пасты, 20 кг болгарского перца и 5 кг зелени.

Ранее ЦБ РФ зафиксировал снижение цен на продукты «борщевого набора» и ожидает, что такая тенденция продолжится.

Напомним, президент Владимир Путин заявил, что подорожание базовых продуктов питания в РФ стало острым вопросом. Кроме того, депутаты «Единой России» предложили принять ряд мер для стабилизации и снижения цен на основные продукты питания. До этого на площадке партии провели совещание с руководством правительства и главами регионов.



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