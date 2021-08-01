Бельгия передаст Украине исследовательское морское судно – Шмыгаль

“Бельгия передаст Украине исследовательское судно для мониторинга Черного и Азовского морей. […] Согласно договоренностям, бельгийская сторона бесплатно передаст нам исследовательское судно “Бельгика” с уникальным встроенным оборудованием”, – написал глава правительства.

Он отметил, что договоренности достигнуты в рамках подписанного на уходящей неделе меморандума о взаимопонимании в сфере охраны и воспроизводства вод и рационального использования водных ресурсов.

“Это позволит усилить экологический мониторинг морей и осуществлять независимый мониторинг рыбных запасов, геологическую разведку морского дна и тому подобное. Бельгия также пригласит украинских специалистов приобщиться к исследовательским работам в Северном море”, – объяснил Шмыгаль пользу от судна.

https://www.facebook.com/dshmyhal/posts/388994926001050

В Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины уточняли, что “Бельгика” построена в 1984 году, “но на ходу”. Судно имеет пять лабораторий и частично укомплектовано океанографическим оборудованием. Имеет, в частности, высокоточный эхолот.

В ведомстве подчеркнули, что у Украины не было на ходу ни одного исследовательского судна.

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