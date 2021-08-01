Зеленского заметили в киевском супермаркете. Очевидцы говорят: покупал вино

“Подумал: схожу-ка я в магазин. Отдохну от новостей и политики. Куплю гречневый багет. Сходил, бл…ть, за хлебушком”, – подписал он снимок.

https://www.facebook.com/hsmtp/posts/10223609534499686

В комментариях Левошко отметил, что с президентом была “перепуганная” охрана. Он также добавил, что Зеленский среди прочего купил три бутылки вина.

Скриншот: Constantine Levoshko / Facebook

Скриншот: Constantine Levoshko / Facebook

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