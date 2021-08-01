НОК Беларуси заявил о прекращении участия в Олимпиаде 2020 спортсменки, которая выступила с критикой чиновников

“По заключению врачей, в связи с эмоционально-психологическим состоянием белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской, тренерским штабом национальной команды по легкой атлетике принято решение о прекращение выступления спортсменки на играх XXXII Олимпиады. Следовательно, отозвана заявка спортсменки на участие в квалификационных забегах на 200 м и в эстафете 4х400 м”, – отметили в сообщении.

“Немецкая волна” сообщила в Facebook, что Тимановскую, которая критически отозвалась о решениях руководства национальной сборной, доставили в аэропорт Токио.

“Она хочет просить убежище в Европе”, – отметили в посте.

https://www.facebook.com/dw.russian/posts/10165725380920472

Тимановская 30 июля записала видео, в котором сообщила, что руководство сборной сообщило, что она должна бежать эстафету 4х400 м. Видео опубликовало “Еврорадио” в Telegram.

“Получается, что наши очень крутые власти решили все, как обычно, за нас. Они напортачили с девушками, у которых не было достаточно тестов, чтобы полететь на свою первую Олимпиаду, и они решили покататься верхом и запустить меня в эстафету. Почему мы должны платить за ваши косяки?” – возмутилась Тимановская.

Легкоатлетка, которая бегает дистанцию 200 м, сообщила 31 июля в Instagram, что каждый спортсмен “готовится к своему виду и вкладывает все силы в подготовку, чтобы бежать/прыгать/ метать только свою дистанцию”.

“Я бы никогда в жизни не стала так резко реагировать, если бы заранее ко мне подошли, объяснили ситуацию и узнали, могу ли я пробежать 400 м, готова ли я? Все решили сделать за моей спиной, я пыталась узнать эту информацию, но получила лишь игнор”, – пояснила Тимановская.

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Публикация от • Спортсмен с душой тренера • (@kristi_timanovskaya)

Сегодня спортсменка обратилась в Международный олимпийский комитет с просьбой вмешаться в ситуацию. Ее видео в Telegram опубликовало “Еврорадио”.

“На меня оказывают давление, меня пытаются вывезти из страны без моего согласия”, – заявила Тимановская.

Контекст:

Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа прошлого года, из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 год. Они проходят без зрителей с 23 июля по 8 августа. В Олимпиаде примет участие около 11 тыс. спортсменов.

Беларусь на Олимпиаде 2020 в Токио представляют 108 спортсменов в 20 видах спорта. Об этом НОК Беларуси сообщил 21 июля.

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