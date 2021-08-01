Масштабный пожар на складах в Одесской области – спасатели рассказали подробности. Видео

Пожар разгорелся сегодня утром. По состоянию на 11.29 его локализовали на площади около 10 тыс. м², в 12.25 – потушили.

“Думская” писала, что под Одессой горит складской комплекс, принадлежащий сети супермаркетов АТБ.

Позднее ГСЧС Одесской области в Facebook сообщила подробности случившегося и опубликовала фотографии пожара.

Сигнал о возгорании поступил на линию 101 в 7.31. Прибыв на место, сотрудники ГСЧС установили, что горит утеплитель в панелях отделки стен и крыши складского помещения размерами 300х70х15 м, которое частично использовалось для хранения продуктов.

Тушение было осложнено скрытым распространением огня внутри панелей и порывистым ветром.

ВИДЕОВидео: MNS GOV.UA / YouTube

Чтобы потушить огонь, спасатели использовали бензорезы – ими создавали противопожарные разрывы в панелях отделки здания.

К ликвидации пожара привлекли 22 единицы техники и 84 спасателя.

https://www.facebook.com/DSNSODE/posts/6051305354912120

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