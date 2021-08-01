В Китае появилась серийная версия нового Nissan X-Trail

Японский автомобильный гигант Nissan объявил о выходе в продаже в Киате модернизированного кроссовера Nissan X-Trail.

Данный экземпляр по внешнему виду имеет некоторые сходства с Nissan Rogue, который доступен на американском рынке с прошлого года. Автомобиль получит более внушительные габариты, модернизированный мультимедийный комплекс, а также качественные материалы отделки салона. Под капотом кроссовера установили 1,5-литровый турбированный мотор на 204 л.с. Модель имеет систему полного привода и вариатор.

Вместе с тем разработчики дополнили кроссовер опцией ухода от лобовых столкновений и адаптивным круиз-контролем. Также среди новшеств указали систему полуавтоматического управления.