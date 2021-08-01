 

Составлен ТОП-5 бюджетных машин на рынке России в августе

01.08.2021, 16:10, Разное
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Эксперты назвали ТОП-5 наиболее бюджетных машин в РФ по состоянию на август 2021 года. В июле дилеры продолжили повышать ценники на транспортные средства, поэтому рейтинг изменился.
В 2021 году неоднократно изменялась цена LADA Granta. На сегодняшний день автомобиль в стандартной модификации обойдется покупателю в 531,9 тысячи рублей. За эти деньги человек получит седан с 1,6-литровым движком, способным выдавать 90 лошадиных сил. Агрегат работает с 5-ступенчатой трансмиссией. Машина комплектуется 14-дюймовыми колесными дисками, присутствует крепление для детских кресел.

В ТОП попал автомобиль LADA Niva Legend. За трехдверный внедорожник на рынке РФ придется заплатить 632,9 тысячи рублей. Мотор в данной модели не менялся уже долго, он имеет 1,7 литра и 83 лошадиные силы. Эксперты считают важным наличие в машине жесткого полного привода и 16-дюймовых колесных дисков.

Тройку лидеров замыкает французский седан Renault Logan. После ухода с рынка моделей Datsun машина является относительно недорогой иномаркой в России. В стартовой комплектации транспортное средство доступно за 718 тысяч рублей. Под капотом модели установлен 1,6-литровый мотор, способный выдавать 82 лошадиных сил. Его работа осуществляется в паре МКПП. Из опций можно выделить центральный замок и светодиодные ходовые огни.

В последнее время существенно выросла стоимость автомобиля LADA XRay. За хэтчбек в базовой комплектации нужно заплатить 730,9 тысячи рублей. Под капотом расположен 1,6-литровый движок, способный выдавать 106 лошадиных сил. Агрегат работает в паре с МКПП. Покупатели смогут рассчитывать на присутствие электрических стеклоподъемников, штатной аудиоподготовки, двух подушек безопасности.

В рейтинг попал автомобиль Renault Sandero. Этот хэтчбек собирается на заводе компании «АвтоВАЗа». Сейчас за него нужно заплатить 743 тысячи рублей. По опциям транспортное средство полностью идентично Logan.

Источник: carsweek.ru



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