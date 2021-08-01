Диетолог напомнила о пользе и вреде газированных напитков

Диетологи рассказали, что газированные напитки могут вредить здоровью человека. Газированную воду не стоит употреблять беременным, так как там содержатся компоненты, оказывающие влияние на развитие плода.

Специалисты напоминают, что газированные напитки не стоит давать детям, пожилым людям, которые имеют гипертонию, болезни сердца, онкологию и нарушения сна. В таких лакомствах есть кислота и сахар, разрушающие зубную эмаль. Когда кариес доберется до нервов и основы зуба, то зуб разрушится. Также в газировках содержатся соли фосфорной кислоты и если пить ее ежедневно, то излишество фосфора отрицательно повлияет на всасывание кальция, который необходим для плотности костей.

Частое употребление газировки приводит к развитию лишнего веса и сахарного диабета из-за высокого количества сахара. Медики рекомендуют снизить потребление сахара до уровня ниже 5% от ежедневного потребления энергии, чтобы была польза для здоровья. Любители таких напитков получают избыток сахара и даже не замечают этого. Люди, употребляющие сладкие напитки имеют на 26% больше рисков возникновения диабета 2 типа, чем люди, редко их употребляющие.

После употребления газированного напитка через 10 минут сахар ударит по поджелудочной железе и случится резкий скачок инсулина. Через 20 минут уровень глюкозы в крови поднимется, а через 40 минут печень будет переводить лишний сахар в жиры, которые останутся в подкожно-жировой клетчатке, что будет вести к ожирению. Еще через 45 минут увеличивается уровень дофамина, что ведет к усилению настроения, бодрости, но по прошествии часа, человек станет вялым и раздражительным. Такие напитки не могут утолить жажду, так как ими нельзя напиться, а если увеличить количество воды, то нагрузка на почки будет выше.

Далее мозг может адаптироваться к привычкам человека пить газировку и станет вырабатывать мало необходимых гормонов, так как теперь в организм они приходят искусственным путем – случается привыкание.

Диетологи сообщают, что от столовой газированной воды никакого вреда человеку не будет. Такая газировка бывает минеральной, имеющая натуральную газацию, и сильногазированной, в которую добавили углекислый газ. Их не стоит давать детям до 3-х лет, людям с хроническими болезнями, имеющими лишний вес, гастрит, аллергию, патологии желудочно-кишечного тракта.

Источник: www.gorodnabire.ru