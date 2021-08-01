Pfizer и Moderna повысили цены на вакцины

Производители повысили цены за одну дозу препаратов от коронавируса Pfizer и Moderna для Евросоюза, передает издание Financial Times со ссылкой на попавшие в его распоряжение части контрактов.

По данным издания, цена за дозу препарата компании Pfizer возросла с 15,5 евро до 19,5 евро. Цена за дозу препарата компании Moderna, согласно контракту, составляет 25,5 доллара США. Отмечается, что ранее цена составляла 22,6 доллара США, информирует РИА «Новости».

Газета уточняет, что компании отказались давать комментарии относительно своей ценовой политики.

Ранее ученые заявили о снижении эффективности вакцины Pfizer.