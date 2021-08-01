 

Звезду k-pop Криса Ву задержали после обвинений в изнасиловании несовершеннолетней

01.08.2021, 15:20, Новости дня
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Первой в домогательствах его обвинила 19-летняя студентка Ду Мэйчжу. По ее словам, ей было 17 лет, когда она познакомилась со звездой. Девушка рассказала, что ее пригласили на вечеринку в дом Криса Ву, где заставили выпить алкоголь, и на следующий день она проснулась в его постели.

По словам Ду Мэйчжу, она знает еще минимум семь женщин, некоторые из них несовершеннолетние, которых Ву якобы соблазнил, обещая работу.

С тех пор как минимум 24 женщины заявили о ненадлежащем поведении звезды. Сам артист все обвинения отрицал.

Несмотря на то, что Ву – гражданин Канады, в случаев подтверждения его вины отбывать наказание он будет в Китае, так как именно там, по заявлению пострадавших, он якобы совершал преступления. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Контекст:

Крис Ву (настоящее имя Ву И Фаань) – канадско-китайский рэпер, автор песен, актер и модель. Бывший участник южнокорейско-китайской группы EXO и ее подгруппы EXO-M.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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