В Луганской области столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус. Девять человек травмированы
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Столкнулись легковой автомобиль Toyota Camry и микроавтобус Volkswagen.
“В результате ДТП девять человек получили телесные повреждения различной степени тяжести и были госпитализированы”, – сообщили в полиции.
На месте происшествия работают сотрудники полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами).
https://www.facebook.com/policeLG/posts/1503393680006705
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