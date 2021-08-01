“Я провел пять лет с главной командой страны”. Шевченко заявил об окончании контракта со сборной Украины

“Сегодня истек мой контракт с Украинской ассоциацией футбола, я провел пять лет с главной командой страны. Это была упорная работа, которая доказала, что мы способны играть в современный футбол”, – отметил Шевченко.

В сообщении тренер поблагодарил президента и исполком УАФ за возможность поработать со сборной Украины, а также футболистам и всем “кто помогал и был причастен к команде”.

“Вместе нам удалось показать, что наш футбол может быть конкурентным, результативным и интересным. С верой в Украину”, – подчеркнул Шевченко.

https://www.facebook.com/shevaofficial/posts/4192044630841190

Контекст:

Шевченко был назначен главным тренером сборной Украины по футболу в июле 2016 года. Его единогласным решением избрал исполком футбольной федерации.

Ранее, на Евро 2016 он входил в тренерский штаб украинской команды, помогая Михаилу Фоменко.

Под руководством тренера Шевченко сборная Украины впервые в истории дошла до четвертьфинала чемпионата Европы по футболу. На Евро 2020 в 1/4 финала турнира национальная команда уступила сборной Англии (0:4).

Комментируя вероятность своей отставки после поражения от сборной Англии Шевченко говорил 4 июля на пресс-конференции, что после отчета за проделанную работу будет принимать решение о будущем.

“Сейчас закончился чемпионат для нас. Мы прилетим в Киев, подведем итоги, отчитаемся за проделанную работу. И уже как федерация (Украинская ассоциация футбола. – “ГОРДОН”) должна будет принимать решение, так и я. На это есть время, никто никуда не спешит. Мы должны отчитаться за турнир, который мы провели”, – подчеркивал Шевченко.

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