 

Die Welt – кандидат в канцлеры Германии Лашет пригрозил России санкциями

01.08.2021, 15:14, Новости дня
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ФРГ будет выступать за введение новых санкций против России, в случае если Москва использует «Северный поток — 2» для оказания давления на Украину, пишет Die Welt, ссылаясь на заявление лидера ХДС Армина Лашета. По словам политика, у Берлина в руках есть нужные инструменты для того, чтобы привлечь Россию к ответу за агрессивные действия.


Reuters

Кандидат в канцлеры ФРГ от партии ХДС Армин Лашет пригрозил РФ санкциями, в случае если Москва будет использовать газопровод «Северный поток — 2» для давления на Украину, пишет Die Welt. «Если РФ снова предпримет агрессивные действия в отношении Украины, то Германия примет меры на национальном уровне, а также будет продвигать введение санкций на уровне ЕС», — заявил Лашет во время своего визита в Польшу.

Издание напоминает, что газопровод «Северный поток — 2» уже почти достроен. На Украине и в Польше есть опасения, что РФ может использовать его для обхода уже существующих газопроводов на украинской и польской территории и оказания давления на Варшаву и Киев.

В США также долго придерживались такой позиции, однако Джо Байден и Ангела Меркель урегулировали конфликт интересов. «Американо-немецкое соглашение предоставляет нам инструментарий, с помощью которого мы сможем привлечь Россию к ответственности за деструктивные действия», — приводит Die Welt слова Лашета.

По словам политика, приоритетом немецкой внешней политики должно стать продвижение суверенитета и безопасности Украины. Также Лашет подчеркнул, что ФРГ должна продемонстрировать РФ недопустимость нарушений международного права, гибридных атак на западные демократии или же нарушений прав человека.

Как пишет Die Welt, визит Лашета в Польшу приурочен к 77-й годовщине Варшавского восстания 1944 года. Оно было жёстко подавлено нацистами: погибло до 200 тыс. мирных жителей, а Варшава была почти полностью уничтожена. 



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