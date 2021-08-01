 

Российские рапиристы завоевали серебро Олимпиады в Токио

01.08.2021, 14:44, Новости дня
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Мужская сборная РФ стала серебряным призером Олимпийских игр в Токио в командном турнире по фехтованию на рапирах.

В финале россияне уступили французам со счетом 28:45. Российскую команду представляли Кирилл и Антон Бородачевы, Владислав Мыльников и Тимур Сафин, передает ТАСС.

Сборная РФ занимает пятое место в медальном зачете, завоевав 11 золотых, 18 серебряных и 13 бронзовых наград.

В субботу женская сборная России завоевала золотые медали на Олимпийских играх в Токио в командном турнире по фехтованию на саблях, победив в финале француженок со счетом 45:41. Российскую команду представляли Софья Великая, София Позднякова, Ольга Никитина и Светлана Шевелева.

Позже французская фехтовальщица Сесилия Берде, комментируя финальный поединок командного турнира на Олимпиаде, назвала российских соперниц обманщицами. 



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