Российские рапиристы завоевали серебро Олимпиады в Токио

Мужская сборная РФ стала серебряным призером Олимпийских игр в Токио в командном турнире по фехтованию на рапирах.

В финале россияне уступили французам со счетом 28:45. Российскую команду представляли Кирилл и Антон Бородачевы, Владислав Мыльников и Тимур Сафин, передает ТАСС.

Сборная РФ занимает пятое место в медальном зачете, завоевав 11 золотых, 18 серебряных и 13 бронзовых наград.

В субботу женская сборная России завоевала золотые медали на Олимпийских играх в Токио в командном турнире по фехтованию на саблях, победив в финале француженок со счетом 45:41. Российскую команду представляли Софья Великая, София Позднякова, Ольга Никитина и Светлана Шевелева.

Позже французская фехтовальщица Сесилия Берде, комментируя финальный поединок командного турнира на Олимпиаде, назвала российских соперниц обманщицами.