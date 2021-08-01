 

НОК Белоруссии объявил об отправке легкоатлетки Тимановской домой по решению врачей

01.08.2021, 14:44, Новости дня
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Белорусскую легкоатлетку Кристину Тимановскую отправляют из Токио на родину в связи с эмоционально-психологическим состоянием, сообщили в Национальном олимпийском комитете Белоруссии, комментируя сообщения ряда СМИ о якобы насильном вывозе спортсменки из Японии.

«По заключению врачей, в связи с эмоционально-психологическим состоянием белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской тренерским штабом национальной команды по легкой атлетике принято решение о прекращении выступления спортсменки на Играх XXXII Олимпиады. Следовательно, отозвана заявка спортсменки на участие в квалификационных забегах на 200 м и в эстафете 4х400 м», – говорится в сообщении НОК, передает ТАСС.

Сама Тимановская сообщила Еврорадио, что собирается просить политического убежища в Европе.

Ранее в белорусских правозащитных и оппозиционных Telegram-каналах появились сообщения о том, что Тимановскую насильно пытаются вывезти с Олимпиады в Токио. Сейчас Тимановская уже находится в аэропорту Токио и на нее оформлен билет на рейс с пересадкой в Стамбуле. Сама спортсменка пытается обратиться к полиции. При этом в понедельник она должна была участвовать в старте на 200 метров, пишет «Московский комсомолец».

СМИ считают, что поводом к вывозу Тимановский из Токио послужило ее выступление в Instagram. «Оказывается, я только что узнала новость о том, что я буду бежать на этой Олимпиаде еще и третий вид – эстафету 4 по 400 метров. Оказывается, что наше очень крутое начальство решило все, как обычно, за нас», – сообщила спортсменка.

Она обвинила тренерский штаб и Белорусскую федерацию легкой атлетики в том, что они «накосячили» со спортсменками Кристиной Мулярчик и Анной Михайловой, которые должны были участвовать в этом виде, им не хватило тестов и в итоге их не допустили. «Почему же мы должны расплачиваться за ваши косяки?… Почему я должна расхлебывать эти проблемы», – сообщила Тимановская.

Государственные СМИ Белоруссии обвинили спортсменку в «несдержанной выходке» и в наплевательском отношении на успехи сборной.



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