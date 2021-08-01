 

Для приема беженцев в Литве будет восстановлена инфраcтруктура 1941-44 годов

01.08.2021, 14:31, Разное
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Министр Литвы по делам временно перемещённых лиц Арвидас Ягодас на пресс-конференции представил проекты типовых центров временного содержания для нелегальных иммигрантов, которые будут построены в стране до конца нынешнего года.

Министр подчеркнул, что у него нет никаких сомнений, что эта задача будет выполнена в срок. 

“Честно говоря, наши коллеги в Брюсселе не верили, что мы сможем приступить к строительству уже этим летом. Как вы знаете, нормы Евросоюза предполагают очень сложные и длительные процедуры согласования проектной документации на объекты социальной инфраструктуры, которые финансируются из бюджета ЕС, но правила позволяют не разрабатывать новый проект, если проводится реконструкция или восстановление ранее существовавшего на этом месте здания, возведённого европейскими строителями. А это именно наш случай”, – отметил Ягодас.

“У нас вся рабочая документация на старую инфраструктуру бережно хранится, и участки земли были зарезервированы ещё в 91-м году”, – добавил министр.

Как заявляет литовская сторона, возведение комплексов будет проходить под строгим контролем европейских специалистов.

“К нам в порядке авторского надзора уже приезжал архитектор из Германии. Старичок, а все помнит. Как на стройплощадку приехал, сразу все показал, как оно было: где жилые корпуса, где периметр, где блок термической обработки. Приятно работать с такими профессионалами”, рассказал подрядчик Янис Ротбандас.

Литовские власти считают, что если эксперимент по воссозданию центров временного содержания пройдет удачно, прибалтийская страна сможет не только окончательно решить свои проблемы с нелегальной миграцией, но и оказать содействие в этом партнерам по ЕС.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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