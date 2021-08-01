 

“Порноактрисские сиськи”. Увеличившая грудь Стужук теперь хочет ее уменьшить

01.08.2021, 14:26, Новости дня
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“Очень хочу переделать эти порноактрисские сиськи. Они ужасно ненатуральные и мне не нравятся, и я ужасно недовольна результатом”, – отметила она.

Стужук добавила, что ей нужно на полразмера или даже на размер уменьшить грудь.

“Мне в целом нравится, что я сделала грудь, и в целом точно лучше, чем было, и я точно хочу быть со сделанной грудью. Но во это мне кажется, что слишком большой размер для меня, слишком высоко посажен. Я не понимаю, это потому, что они слишком большие, или потому, что я не придерживалась правил, которых нужно было [придерживаться] с бандажом, они не опустились так, как надо”, – рассказала она.

Блогер также добавила, что грудь делает ее массивнее.

Скриншот: sofia_stuzhuk / Instagram
Контекст:

София Стужук – украинская Instagram-блогер, которая пишет на темы материнства, ухода за собой, отношений с мужчинами, показывает спортивные тренировки. На нее подписано 5,5 млн человек.

В конце марта блогер сделала подтяжку груди. На такой шаг она решилась, так как испытывала дискомфорт в интимных отношениях и при выборе одежды.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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