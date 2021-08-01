ГБР разоблачило шестерых сотрудников лесхозов в незаконной вырубке леса в двух областях

Так, 29 июля 2021 в суд направлено обвинительное заключение в отношении лесничего, старшего мастера леса и мастера леса в Житомирской области, подделывавших документы для присвоения древесины.

В течение сентября-октября 2019 года сотрудники лесхоза указывали в лесорубных билетах заниженный объем древесины для санитарной рубки, а разницу забирали себе. По оценкам ГБР, государству нанесен ущерб на сумму в 140 тыс. грн. Троим сотрудникам лесхоза грозит до восьми лет лишения свободы.

Фото: dbr.gov.ua

По другому эпизоду следователи теруправления ГБР Полтавы сообщили о подозрении трем сотрудникам Бабаевского лесничества госпредприятия “Жовтневе лісове господарство” в Харьковской области.

Как установили в Госбюро, вследствие бездействия лесничего и двух мастеров леса неустановленные лица активно вырубили деревья в разных лесных кварталах хозяйства. Совокупный ущерб государству составил около 1,1 млн грн, посчитали в ГБР.

Всем трем сотрудникам лесничества сообщено о подозрении в служебной халатности, им грозит до пяти лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.

Контекст:

Как сообщили в Госбюро, за первое полугодие 2021 года ГБР направило в суд обвинительные акты по 82 сотрудникам лесной охраны и прекратило незаконную порубку деревьев в Киевской, Луганской, Ивано-Франковской и Одесской областях.

За шесть месяцев 2021 года ГБР зафиксировало убытки из-за незаконной порубки леса на сумму почти в 93 млн грн.

—