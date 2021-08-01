 

ГБР разоблачило шестерых сотрудников лесхозов в незаконной вырубке леса в двух областях

01.08.2021, 14:26, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Так, 29 июля 2021 в суд направлено обвинительное заключение в отношении лесничего, старшего мастера леса и мастера леса в Житомирской области, подделывавших документы для присвоения древесины.

В течение сентября-октября 2019 года сотрудники лесхоза указывали в лесорубных билетах заниженный объем древесины для санитарной рубки, а разницу забирали себе. По оценкам ГБР, государству нанесен ущерб на сумму в 140 тыс. грн. Троим сотрудникам лесхоза грозит до восьми лет лишения свободы.

Фото: dbr.gov.ua

По другому эпизоду следователи теруправления ГБР Полтавы сообщили о подозрении трем сотрудникам Бабаевского лесничества госпредприятия “Жовтневе лісове господарство” в Харьковской области.

Как установили в Госбюро, вследствие бездействия лесничего и двух мастеров леса неустановленные лица активно вырубили деревья в разных лесных кварталах хозяйства. Совокупный ущерб государству составил около 1,1 млн грн, посчитали в ГБР.

Всем трем сотрудникам лесничества сообщено о подозрении в служебной халатности, им грозит до пяти лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.

Контекст:

Как сообщили в Госбюро, за первое полугодие 2021 года ГБР направило в суд обвинительные акты по 82 сотрудникам лесной охраны и прекратило незаконную порубку деревьев в Киевской, Луганской, Ивано-Франковской и Одесской областях.

За шесть месяцев 2021 года ГБР зафиксировало убытки из-за незаконной порубки леса на сумму почти в 93 млн грн.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

03.07 / Бутусов об изъятии приборов из частей ПВО: ГБР ищет компромат на Порошенко, и дошло до абсурда

06.01 / Американский суд запретил Трампу вводить санкции против судей в Гааге

28.08 / В НАН Украины заявили, что в Житомирской области найден “клад национального значения”

21.02 / Компания Perodua начала принимать заказы на флагманскую модель D55L

23.05 / Елизавета II во время посещения авианосца, названного в ее честь, почтила память супруга

26.06 / Многие сопротивляются “открытости”: Собянин рассказал о последствиях снятия ограничений

24.03 / Племянник Путина создал комитет поддержки Путина

14.11 / Амаяк Акопян назвал размер своей пенсии

07.11 / Украинцы стали более толерантными к абортам и ЛГБТ и менее религиозными – опрос

30.10 / В Украине обновили карантинное зонирование, “красные” – 11 областных центров

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика