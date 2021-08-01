Россиян призвали не прятаться от жары в авто с кондиционером

Эксперты призвали россиян не спасаться от жары в авто, где установлен кондиционер. Они рассказали, почему не стоит подолгу находиться в припаркованном транспортном средстве с работающим устройством.

По словам доцента МАДИ Лева Зиманова, есть люди, которые в качестве полноценного убежища от зноя используют машину с кондиционером. Они садятся в автомобиль, запускают мотор и активируют данное устройство. Некоторые пытаются даже спать в транспортном средстве с кондиционером, но делать это нельзя ни в коем случае.

Долго находиться на парковке в машине с включенным кондиционером не стоит не только в жару, но и в холод. Если в системе выпуска имеется негерметичность, то угарный газ попадаетнепосредственно в салон, поэтому высока вероятность наступления летального исхода. Автомобиль представляет собой, прежде всего, средство передвижения, а для других целей есть специально отведенные места.

Кроме того, присутствует риск выхода машины из строя. Работа двигателя на холостом ходу приводит к масляному голоданию для определенных узлов. До важных частей агрегата жидкость может доходить в уменьшенном объеме, а все это отрицательно сказывается на ресурсе. Когда работает кондиционер, иногда наблюдается не очень хороший теплоотвод, движок перегревается в определенных местах, если речь идет о его бензиновом варианте.