 

Россиян призвали не прятаться от жары в авто с кондиционером

01.08.2021, 14:22, Разное
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Эксперты призвали россиян не спасаться от жары в авто, где установлен кондиционер. Они рассказали, почему не стоит подолгу находиться в припаркованном транспортном средстве с работающим устройством.
По словам доцента МАДИ Лева Зиманова, есть люди, которые в качестве полноценного убежища от зноя используют машину с кондиционером. Они садятся в автомобиль, запускают мотор и активируют данное устройство. Некоторые пытаются даже спать в транспортном средстве с кондиционером, но делать это нельзя ни в коем случае.

Долго находиться на парковке в машине с включенным кондиционером не стоит не только в жару, но и в холод. Если в системе выпуска имеется негерметичность, то угарный газ попадаетнепосредственно в салон, поэтому высока вероятность наступления летального исхода. Автомобиль представляет собой, прежде всего, средство передвижения, а для других целей есть специально отведенные места.

Кроме того, присутствует риск выхода машины из строя. Работа двигателя на холостом ходу приводит к масляному голоданию для определенных узлов. До важных частей агрегата жидкость может доходить в уменьшенном объеме, а все это отрицательно сказывается на ресурсе. Когда работает кондиционер, иногда наблюдается не очень хороший теплоотвод, движок перегревается в определенных местах, если речь идет о его бензиновом варианте.



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