 

В ДНР сообщили о гибели четырех военных при обстрелах со стороны Украины

01.08.2021, 13:50, Новости дня
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Четверо военнослужащих Донецкой народной республики погибли в пятницу при обстрелах со стороны украинских войск, сообщило в субботу военное ведомство республики.

«Армия Киева накануне вечером открыла огонь в районе Петровского. Один боец ДНР получил ранения. За ним был отправлен санитарный автомобиль, который также подвергся атаке», – говорится в сообщении, передает ТАСС.

В Донбассе с 27 июля 2020 года действуют дополнительные меры по контролю за перемирием, которые были согласованы участниками Контактной группы по урегулированию ситуации на Украине. Они включают запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, использование летательных аппаратов, ведение огня и размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах.

Несмотря на договоренности о дополнительных мерах, с конца февраля этого года в Донбассе началось обострение ситуации. На линии соприкосновения возобновились интенсивные перестрелки, с обеих сторон есть убитые и раненые. Украина обвинила республики Донбасса в эскалации. Донецк и Луганск заявили, что причиной этого является невыполнение Киевом июльских договоренностей. 



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