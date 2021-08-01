“Возможность насладиться друг другом”. Каменских показала постельное фото с Потапом

На снимке Каменских крупным планом показала, как романтично целует руку Потапа.

“Отпуск для нас – это не просто про выспаться, накупаться, объесться и впечатляться новыми местами! Это возможность насладиться друг другом, когда ты никуда не спешишь, счастливый и максимально расслабленный. Всем шлю самые добрые вибрации”, – подписала она снимок.

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Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Также Каменских опубликовала совместное с Потапом видео с отеля в Instagram Stories.

Скриншот: kamenskux / Instagram

Скриншот: kamenskux / Instagram

“Ваши совместные Stories и вот такие фото просто излучают потрясающе позитивный вайб! Спасибо. Любви вам”, – пожелала pesina_olga.

“Как нежно и романтично”, – добавила elenakobylchuk.

“Настюшка, вы, как всегда, супер. Вы случайно не беременная?” – поинтересовалась svetlanagavrylyuk.

Контекст:

31 июля Каменских рассказала, что вместе с Потапом отправляется в отпуск. Страну, куда пара отправилась, она пока держит в секрете.

4 мая Насте Каменских исполнилось 34 года. Она выступала вместе с рэпером Потапом в дуэте “Потап и Настя” с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности группы, а весной 2019 года поженились.

После распада группы Каменских начала сольную карьеру под именем NK.

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