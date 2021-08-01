 

“Сидела на плечах и в пасти держала голову”. Подробности нападения пантеры в экопарке под Полтавой

01.08.2021, 13:32, Новости дня
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“Он вроде был товарищем директора зоопарка, который иногда консультируется с ним, потому что по образованию оба ветеринары”, – рассказал спикер управления Нацполиции в Полтавской области Юрий Сулаев.

Очевидцы нападения рассказали, что пантера напала, когда мужчина развозил корм.

“Она сидела у него на плечах и в пасти держала верх его головы. У него не было верхней части скальпа, она ему оторвала”, – сообщила свидетельница происшествия.

Пострадавшего доставили в тяжелом состоянии в Полтавскую областную больницу.

“Фактически был снят скальп с головы, множественные рваные раны туловища, лица и конечностей. Во время операции был реимплантирован скальп с волосистой части головы”, – рассказал врач-травматолог больницы Владимир Пинчук.

Из реанимации пострадавшего перевели в отделение травматологии.

В экопарке не комментировали нападение хищника, администрация не отвечает на звонки журналистов.

Контекст:

О  нападении черной пантеры на человека стало известно 29 июля. Местное издание “Коло” сообщило, что животное прогнали палками. Пострадавший был в сознании.

Сведения о происшествии полиция внесла в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 271 Уголовного кодекса Украины (нарушение требований законодательных и других нормативно-правовых актов об охране труда должностным лицом предприятия). Полиция выясняет, на каких основаниях мужчина находился в месте содержания хищного животного, об этом 30 июля сообщила пресс-служба НПУ.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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